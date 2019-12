Schulze: Klimakompromiss der EU hilft den UN-Verhandlungen

MADRID (dpa-AFX) - Die EU-Entscheidung für ein klimaneutralen Europas bis 2050 ist aus Sicht der Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine "entscheidende Weichenstellung" - und ein wichtiges Signal an die zähen Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz in Madrid. Vor einem Jahr hätte sie so einen Beschluss nicht für möglich gehalten, sagte die SPD-Politikerin am Freitag in der spanischen Hauptstadt, wo knapp 200 Staaten über Wege zu mehr Klimaschutz verhandeln. Wichtig sei auch, dass Wert auf einen "fairen Umbau" der Wirtschaft gelegt werde.

Sie glaube, dass die europäische Entscheidung "sehr hilft, hier auch Bewegung in die Diskussion zu bekommen", sagte Schulze mit Blick auf den Klimagipfel. Die Frage sei: "Wer ist in der Führungsrolle? Und Europa hat jetzt sehr deutlich gemacht, dass wir das sein wollen, dass wir selber auch zeigen, dass wir Klimaschutz voranbringen."

Für die letzten Stunden der UN-Verhandlungen, die eigentlich am Freitagabend enden sollten, sei das ein "sehr guter Impuls". Es galt am Freitagmorgen bereits als sicher, dass mindestens bis in die Nacht hinein verhandeln werde.

Schulze machte deutlich, dass aus ihrer Sicht zentral sei, eine gute "Dach-Entscheidung" zu bekommen, also eine gute Abschlusserklärung. Das Signal müsse sein, dass die Staaten im kommenden Jahr ihre Ziele im Klimaschutz erhöhten. "Das muss mit in dieser Erklärung sein."

Wenn man dagegen in den schwierigen Verhandlungen über den internationalen Handel mit Klimaschutz-Zertifikaten zu keinem Ergebnis komme, sei das "kein Scheitern der Konferenz". Es gehe jetzt weniger um Arbeit an Texten als um die eigentliche Umsetzung das Klimaabkommens von Paris und den Austausch zwischen Staaten. In diesem Abkommen hat die Weltgemeinschaft sich das Ziel gesetzt, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen./ted/cfn/dav/DP/eas