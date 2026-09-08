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Schulze rechnet mit neuer Landesregierung Anfang Oktober

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) rechnet damit, dass in der ersten Sitzungswoche Anfang Oktober eine neue Landesregierung gewählt wird. "Ich bin ziemlich sicher, dass spätestens nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die AfD und BSW die Wahrheit sagen werden, dass sie sich längst geeinigt haben", sagte Schulze.

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Die AfD hatte mit Abstand die meisten Stimmen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bekommen, die absolute Mehrheit jedoch verpasst. Für seine Partei könne er ausschließen, dass es Überläufer geben werde, sagte Schulze. In Sachsen-Anhalt wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet./sus/DP/stw

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