Schulze sieht globale Nachahmeffekte durch schärferes EU-Klimaziel

BERLIN (Dow Jones)--Aus Sicht von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) haben die EU-Ambitionen beim Klimaschutz einen internationalen Domino-Effekt ausgelöst. Der Ansatz, wonach andere wichtige Volkswirtschaften dem EU-Ziel folgen würden, sei "erfolgreich" gewesen, sagte Schulze in Berlin. Das Versprechen Chinas, bis 2060 CO2-neutral zu werden, sei "übrigens kurz nach dem Gespräch mit der deutschen Ratspräsidentschaft" gekommen.

Die Ankündigung Pekings habe erneut regionale Strahlkraft gehabt, so Schulze. Kurz danach hätten Japan und Südkorea nachgezogen und sich zu Netto-Null bis 2050 verpflichtet. Auch Großbritannien, Neuseeland, Kanada, die Schweiz, Südafrika, Chile, Costa Rica, die Marshallinseln, viele weitere Länder sowie Hunderte große Unternehmen hätten sich zur CO2-Neutralität bis 2050 verpflichtet.

"Die internationale Dynamik, die wir in der EU mit der langfristigen Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität 2050 erreicht haben, die wollen wir jetzt, mit unserem kurzfristigen Klimaziel für 2030 wiederholen", betonte die SPD-Politikerin. Auf dem EU-Gipfel am Freitag hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs geeinigt, die Treibhausgasemissionen in den kommenden zehn Jahren um 55 Prozent statt wie bislang 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.

Die Staaten, die 65 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen produzieren, seien derzeit auch dabei, ihre Vorhersagen zu aktualisieren, so Schulze. "Wir können nun damit rechnen, dass bis Ende des Jahres 50 aktualisierte Klimaschutz-Zusagen offiziell an die Vereinten Nationen übermittelt werden." Wissenschaftler kämen aufgrund der neuen Zusagen nun auf eine Erderhitzung von 2 bis 3 Grad statt wie bislang 3 bis 4 Grad, vorausgesetzt, die neue US-Regierung unter Joe Biden setze ihre Ankündigungen aus dem Wahlkampf auch um. "Das ist noch nicht genug, das ist klar, aber das ist ein wirklich großer Fortschritt, der in diesem wirklich schwierigen Jahr 2020 erreicht wurde", so Schulze.

