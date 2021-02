Schulze: Waldbesitzer sollten staatliche Hilfen für Vorsorge nutzen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) appelliert an Deutschlands Waldbesitzer, Finanzhilfen des Bundes in zukunftsfähige Modelle der Waldbewirtschaftung zu investieren. Es könne nicht sein, dass allein "die Steuerzahler auf Dauer einspringen und für Schäden bezahlen", sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Die Waldbesitzer hätten vergangenes Jahr rund eine Milliarde Euro an zusätzlichen Hilfen erhalten. Die Gesellschaft könne erwarten, dass sie mit diesem Geld "Vorsorge betreiben".

Mit Blick auf den für Mittwoch angekündigten Bericht zum Zustand der Wälder forderte die Umweltministerin einen "Waldumbau, um die Wälder auf Dauer anpassungs- und widerstandsfähiger zu machen". Am Vormittag will Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) den neuen Bericht vorstellen. Klimawandel und Verlust an biologischer Vielfalt seien im Wald deutlich sichtbar, sagte Schulze. Die Wälder könnten in der Klimakrise aber nicht helfen, solange sie selbst in kritischem Zustand seien./faa/DP/zb