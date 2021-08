Schutz vor Extremwetter - Behörden informieren über nötige Schritte

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

US-Börsen letztlich knapp im Plus -- DAX schließt leichter -- Google-Schwester Waymo startet Robotaxi-Service in San Francisco -- VW verlängert Kurzarbeit -- L&S, MorphoSys, PUMA, adidas im Fokus

VW macht Scania-Manager zum Navistar-Chef. Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn könnte abermals verschoben werden. Gesetz gegen In-App-Politik großer Tech-Konzerne in Südkorea gebilligt. Amazon eröffnet neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden. Mercedes verliert CTO Sajjad Khan. RWE realisiert 200-MW-Solarprojekt in den USA mit Constellation. Kering startet Rückkauf für bis zu 2 Prozent der Aktien.