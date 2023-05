Basler-Aktie: Basler rutscht in die roten Zahlen

Aktien in diesem Artikel

Nach Steuern notierte das im SDAX Unternehmen einen Verlust von 2,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 6,8 Millionen Euro im Vorjahr, wie es am Mittwochabend nach Börsenschluss in Ahrensburg mitteilte. Grund dafür sind schwierige Geschäfte vor allem in Asien, das für Basler von zentraler Bedeutung ist.

Während in Europa und vor allem auf dem Heimatmarkt der Umsatz anzog, brach der Erlös unter anderem wegen des schleppenden Wirtschaftsanlaufs in China ein. Auf Konzernebene knickte der Umsatz um 15 Prozent auf 56,3 Millionen Euro ein.

Am bekannten Jahresausblick will der Vorstand aber festhalten. So soll der Umsatz zwischen 235 und 265 Millionen Euro liegen. Davon sollen fünf bis acht Prozent als Vorsteuerergebnis übrig bleiben.

AHRENSBURG (dpa-AFX)

