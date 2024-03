Schwache Auslastung

Der IT-Dienstleister Nagarro hat wegen einer schwachen Auslastung im vergangenen Jahr weniger verdient.

Trotz eines zuletzt bereits in Eckdaten bekanntgegebenen Umsatzanstiegs um 6,5 Prozent auf 912 Millionen Euro ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 15 Prozent auf 125,9 Millionen Euro zurück. Das teilte Nagarro am Mittwoch in München anhand vorläufiger Zahlen mit. Die entsprechende operative Marge lag bei 13,8 Prozent nach 17,3 Prozent im Vorjahr. Im kommenden Jahr dürfte sie um die 14 Prozent liegen, wie das Unternehmen schon im Februar mitgeteilt hatte. Dann soll auch ein Umsatz von rund einer Milliarde Euro erzielt werden. Detaillierte Zahlen für 2023 legt das im SDAX notierte Unternehmen am 16. April mit dem Geschäftsbericht vor.

Am Mittwoch legt die Nagarro-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 1,17 Prozent auf 77,50 Euro zu.

MÜNCHEN (dpa-AFX)