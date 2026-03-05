DAX23.736 -0,3%Est505.750 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.912 -0,2%Euro1,1581 -0,2%Öl87,70 +4,0%Gold5.089 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwache Baunachfrage

Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Zementwerk Paderborn schließt

06.03.26 11:54 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie belastet: Zementwerk Paderborn stellt Produktion ein | finanzen.net

Heidelberg Materials legt sein Zementwerk in Paderborn angesichts der schwachen Baunachfrage still.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
178,00 EUR -3,45 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Da Kunden flächendeckend klinkerreduzierte Zemente bekommen könnten, habe das Werk sein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Konzerns verloren, heißt es in einer Mitteilung des Baustoffkonzerns. Die übrigen Aktivitäten am Standort würden fortgeführt.

Wer­bung

Im XETRA-Handel verliert die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 0,89 Prozent auf 178,45 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
04.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen