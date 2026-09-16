Heidelberg Materials schließt Werk in Ranville - Aktie zeigt sich stabil

Schwache Baunachfrage

16.09.26 12:08 Uhr

Heidelberg Materials plant angesichts der schwachen Baunachfrage in Frankreich die Schließung des Zementwerks Ranville in der Normandie.

Die Heidelberg Materials -Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent im Plus bei 149,15 Euro.

Der Schritt sei Teil der laufenden Umstrukturierungen im europäischen Produktionsnetz, bei der das Klinkerangebot an die veränderte Nachfrage angepasst werde, erklärte der Baustoffkonzern. Betroffen von der geplanten Schließung sind 87 Mitarbeiter.

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