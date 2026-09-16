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Schwache Baunachfrage

Heidelberg Materials schließt Werk in Ranville - Aktie zeigt sich stabil

Heidelberg Materials schließt Werk in Ranville - Aktie zeigt sich stabil

Heidelberg Materials plant angesichts der schwachen Baunachfrage in Frankreich die Schließung des Zementwerks Ranville in der Normandie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
149.00 EUR -1.25 EUR -0.83 %
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Der Schritt sei Teil der laufenden Umstrukturierungen im europäischen Produktionsnetz, bei der das Klinkerangebot an die veränderte Nachfrage angepasst werde, erklärte der Baustoffkonzern. Betroffen von der geplanten Schließung sind 87 Mitarbeiter.

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Die Heidelberg Materials-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent im Plus bei 149,15 Euro.

DJG/rio/cln

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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