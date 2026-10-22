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Schwache Bilanz

Hermès--Zahlen versetzen Aktien im Luxussektor weiteren Stoß

Hermès--Zahlen versetzen Aktien im Luxussektor weiteren Stoß

Die Luxusbranche steht weiter unter Druck, und neue Geschäftszahlen sorgen für Ernüchterung am Markt. Analysten richten den Blick nun auf die Entwicklung in den wichtigsten Absatzregionen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
1,240.00 EUR -119.50 EUR -8.79 %
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Kering
210.00 EUR -7.90 EUR -3.63 %
Charts | News | Analysen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
384.60 EUR -6.70 EUR -1.71 %
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Luxuswerte haben am Donnerstag stärker nachgegeben. Mit den Zahlen von Hermès erhielt der Sektor einen erneuten Dämpfer. Die Aktie des französischen Unternehmens büßte 5,3 Prozent ein und bewegte sich damit im Bereich der Jahrestiefs. Sie steuert nach Monaten der Schwäche auf eine Kurshalbierung seit Jahresbeginn zu. Auch LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Kering und andere Werte des Sektors gaben stärker als der Gesamtmarkt nach.

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Analysten sehen schwieriges Marktumfeld für Luxuswerte

Nach Ansicht der Analysten von Bernstein unterstrichen die Quartalszahlen von Hermes das schwierige Marktumfeld. Die Experten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, wobei der Umsatz unter den Erwartungen geblieben sei. Außer Europa hätten sich die relevanten Absatzregionen schwächer als gedacht entwickelt. Dies dürfte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen führen.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG

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