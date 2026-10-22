Hermès--Zahlen versetzen Aktien im Luxussektor weiteren Stoß
Die Luxusbranche steht weiter unter Druck, und neue Geschäftszahlen sorgen für Ernüchterung am Markt. Analysten richten den Blick nun auf die Entwicklung in den wichtigsten Absatzregionen.
Werte in diesem Artikel
Luxuswerte haben am Donnerstag stärker nachgegeben. Mit den Zahlen von Hermès erhielt der Sektor einen erneuten Dämpfer. Die Aktie des französischen Unternehmens büßte 5,3 Prozent ein und bewegte sich damit im Bereich der Jahrestiefs. Sie steuert nach Monaten der Schwäche auf eine Kurshalbierung seit Jahresbeginn zu. Auch LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Kering und andere Werte des Sektors gaben stärker als der Gesamtmarkt nach.
Analysten sehen schwieriges Marktumfeld für Luxuswerte
Nach Ansicht der Analysten von Bernstein unterstrichen die Quartalszahlen von Hermes das schwierige Marktumfeld. Die Experten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, wobei der Umsatz unter den Erwartungen geblieben sei. Außer Europa hätten sich die relevanten Absatzregionen schwächer als gedacht entwickelt. Dies dürfte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen führen.
PARIS (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hermès (Hermes International)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hermès (Hermes International)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com