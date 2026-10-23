Volvo Cars-Aktie im freien Fall: Autobauer kassiert nach roten Zahlen Jahresausblick und baut Stellen ab

Schwache Bilanz

23.10.26 11:12 Uhr

Der internationale Automarkt bleibt für die Hersteller ein schwieriges Pflaster: In wichtigen Absatzregionen treffen schwache Nachfrage, hoher Wettbewerbsdruck und politische Rahmenbedingungen aufeinander.

Der von Chinesen kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars kappt nach einem desaströsen Quartal mit einem neuen Sparprogramm weitere Tausende Jobs. Chef Hakan Samuelsson streicht weltweit rund 2.500 Stellen, um die jährlichen Ausgaben um rund 5 Milliarden schwedische Kronen (450 Mio Euro) zu senken, wie das Unternehmen am Freitag in Göteborg mitteilte. Mit 2.000 Jobs entfällt die Mehrheit auf Schweden. Einerseits würden Beraterverträge beendet und natürliche Weggänge genutzt, andererseits sollen Mitarbeitende Abfindungsangebote erhalten. Im dritten Quartal rutschte der Autobauer unter anderem wegen der Krise in China tief in die roten Zahlen. Für die Volvo-Aktie ging es am Morgen steil abwärts.

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Volvo-Aktie bricht um mehr als 31 Prozent ein

Der Kurs sackte in Stockholm zeitweise um über 31 Prozent ab, zuletzt ging es noch um 26,96 Prozent auf 10,31 SEK nach unten. In diesem Jahr hat das Papier über zwei Drittel an Wert verloren. Im Frühjahr 2022 hatte der Anteil auf dem Rekordhoch noch fast 93 Kronen gekostet.

Analysten kritisieren schwache Geschäftsentwicklung

Das Unternehmen habe mit dem Absatz in China und den USA die Erwartungen weit verfehlt, schrieb Analyst Philippe Houchois vom US-Analysehaus Jefferies. Der Abfluss von Barmitteln (Cashflow) sei deutlich schlimmer als befürchtet ausgefallen und das Unternehmen steuere auf eine Nettoverschuldung zu. Auch JPMorgan-Experte Jose Asumendi sprach von einem schwachen Quartal.

Umsatz und Auslieferungen brechen ein

Volvo lieferte in den drei Monaten bis Ende September mit rund 141.300 Autos 11 Prozent weniger Fahrzeuge aus, der Umsatz rutschte um fast ein Viertel auf 66,9 Milliarden Kronen ab. Der Verlust vor Zinsen und Steuern lag bei 5,6 Milliarden Kronen nach einem operativen Gewinn von 6,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Unter dem Strich betrug der Verlust 5,7 Milliarden Kronen. Vor einem Jahr hatte Volvo noch einen Gewinn von 4,5 Milliarden ausgewiesen.

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Schwäche in China und den USA belastet Volvo

Dass es für die Schweden nicht gut läuft, hatte sich bereits abgezeichnet. Anfang Oktober hatte Samuelsson den Jahresausblick kassiert. "Das dritte Quartal war sehr enttäuschend", schrieb er nun in seinem Brief an die Aktionäre. Dabei habe sich eine schwache Entwicklung nicht nur in China, sondern auch in den USA gezeigt. Damit habe die Hälfte des Konzerns keinen Gewinnbeitrag geliefert, so der Manager.

In China befinde sich der Markt für angestammte Premiummarken in einem ernsten Rückgang, schrieb Samuelsson. Der Umsatz für Volvo brach dort im Jahresvergleich nahezu um die Hälfte ein. Auch die deutschen Hersteller Mercedes-Benz, BMW und die Volkswagen Weiterer Stellenabbau nach bereits erfolgten Einschnitten Werbung Samuelsson hatte bereits im vergangenen Jahr einen Jobabbau durchgezogen. Von ehemals 43.000 Beschäftigten im Vorjahreszeitraum waren in den ersten neun Monaten im Schnitt noch rund 39.300 an Bord. Volvo wird vom chinesischen Autokonzern Geely kontrolliert. Der schwedische Lkw-Bauer Volvo AB ist seit Jahrzehnten von dem Autobauer getrennt.

GÖTEBORG (dpa-AFX)