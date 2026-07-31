Beiersdorf-Aktie deutlich tiefer: Umsatz- und Margenziel 2026 gesenkt
Beiersdorf hat nach einem schwachen zweiten Quartal im größten Segment Consumer die Umsatz- und Margenziele auf Konzernebene sowie bei Consumer gesenkt.
Werte in diesem Artikel
Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern mit Marken wie Nivea, Eucerin und Tesa mitteilte, rechnet er nun im Gesamtjahr sowohl auf Konzernebene als auch bei Consumer mit organisch rückläufigen Umsätzen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte der Konzern hier einen stagnierenden bis maximal organisch leicht steigenden Umsatz in Aussicht gestellt.
Die bereinigte EBIT-Marge soll nun auf Konzernebene bei mindestens 11,8 Prozent landen, also deutlich unter Vorjahr anstatt leicht unter Vorjahr (2025: 14 Prozent).
Im Segment Consumer soll die Marge nun mindestens 11,0 Prozent erreichen, ebenfalls deutlich anstatt leicht unter dem Vorjahreswert von 13,6 Prozent.
Zeitweise fällt die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel um 2,65 Prozent auf 75,58 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jpeg / Shutterstock.com, Beiersdorf
Aktuelle Beiersdorf Aktie News
Beiersdorf Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG