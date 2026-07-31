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Schwache Consumer-Sparte

Beiersdorf-Aktie deutlich tiefer: Umsatz- und Margenziel 2026 gesenkt

Beiersdorf-Aktie deutlich tiefer: Umsatz- und Margenziel 2026 gesenkt

Beiersdorf hat nach einem schwachen zweiten Quartal im größten Segment Consumer die Umsatz- und Margenziele auf Konzernebene sowie bei Consumer gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern mit Marken wie Nivea, Eucerin und Tesa mitteilte, rechnet er nun im Gesamtjahr sowohl auf Konzernebene als auch bei Consumer mit organisch rückläufigen Umsätzen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte der Konzern hier einen stagnierenden bis maximal organisch leicht steigenden Umsatz in Aussicht gestellt.

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Die bereinigte EBIT-Marge soll nun auf Konzernebene bei mindestens 11,8 Prozent landen, also deutlich unter Vorjahr anstatt leicht unter Vorjahr (2025: 14 Prozent).

Im Segment Consumer soll die Marge nun mindestens 11,0 Prozent erreichen, ebenfalls deutlich anstatt leicht unter dem Vorjahreswert von 13,6 Prozent.

Zeitweise fällt die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel um 2,65 Prozent auf 75,58 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Jpeg / Shutterstock.com, Beiersdorf

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
30.06.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
25.06.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Beiersdorf Neutral UBS AG