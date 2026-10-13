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Schwache Erlöse

LVMH-Aktie gerät einmal mehr unter Druck: China-Boykott belastet das Modegeschäft

LVMH-Aktie gerät einmal mehr unter Druck: China-Boykott belastet das Modegeschäft

Ein Boykott in China belastet das Geschäft von LVMH: Die Mode- und Ledersparte verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von fünf Prozent.

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Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Ein Boykott in China hat dem französischen Luxuskonzern LVMH einen Umsatzrückgang bei Mode und Leder eingebrockt. Im dritten Quartal lag der Erlös der Sparte auf vergleichbarer Basis fünf Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der Konzern am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Konzernweit wuchs der Erlös dadurch nur um gut ein Prozent auf 18,5 Milliarden Euro und verfehlte auf organischer Basis die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die LVMH-Aktie ging es daraufhin im nachbörslichen Handel abwärts.

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Boykott belastet Louis Vuitton

Viele Chinesen hatten die Hauptmarke Louis Vuitton im Juli und August boykottiert, nachdem diese einen Marken-Rechtsstreit gegen den heimischen Teehersteller Molly Tea gewonnen hatte. Manch einer hielt es für unfair, dass der Weltkonzern den viel kleineren Teehersteller vor Gericht gezerrt hatte. Die Mode- und Ledersparte habe unter einer rückläufigen Nachfrage in China gelitten, schrieb LVMH.

Die kanadische Bank RBC bestätigte nach den Umsatzzahlen ihre Einstufung für LVMH mit „Sector Perform“ und das Kursziel von 475 Euro. Das Geschäft mit Mode und Leder habe zwar enttäuscht, schrieb Analyst Piral Dadhania am Montag. Dies sei jedoch durch das überraschend positive Abschneiden der Sparten Weine und Spirituosen sowie Selektiver Einzelhandel ausgeglichen worden.

LVMH-Aktie verliert mehr als 40 Prozent

Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die LVMH-Aktie am Abend mehr als zwei Prozent. An der Börse hat sie im laufenden Jahr schon mehr als 40 Prozent eingebüßt. Ein Großteil der Luxusbranche bekommt den Rückgang der Nachfrage zu spüren. Aber kein anderer der großen Konzerne hat an der Börse so viel an Wert verloren wie LVMH.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG

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