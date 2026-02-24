DAX25.124 -0,2%Est506.174 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +1,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl71,02 +0,1%Gold5.186 +0,4%
Schwache Konjunktur

adesso-Aktie: IT-Dienstleister schneidet besser ab als erwartet

26.02.26 08:03 Uhr
adesso-Aktie: Erwartungen geknackt - Gewinn steigt über 25 % - Dividende rauf | finanzen.net

Trotz der anhaltend schwachen Konjunktur rechnet adesso mit anhaltender Nachfrage nach seinen IT-Dienstleistungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adesso SE
66,50 EUR 9,70 EUR 17,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vorstand erwartet, auch 2026 einen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2025 mitteilte. Der Umsatz soll 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro erreichen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 130 bis 150 Millionen Euro liegen.

Wer­bung

2025 verhalf nicht zuletzt ein starkes Schlussquartal zu überraschend guten Ergebnissen: Die Erlöse stiegen um 13 Prozent auf fast 1,47 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um mehr als ein Viertel auf 123,6 Millionen Euro. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten. adesso SE will seinen Aktionären 0,78 Euro je Aktie als Dividende zahlen und damit 3 Cent mehr als für 2024.

Den vollständigen Geschäftsbericht plant das Unternehmen, am 31. März zu veröffentlichen.

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu adesso SE

DatumRatingAnalyst
13.01.2026adesso SE HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025adesso SE HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025adesso SE BuyWarburg Research
13.11.2025adesso SE KaufenSMC Research
13.11.2025adesso SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.11.2025adesso SE BuyWarburg Research
13.11.2025adesso SE KaufenSMC Research
13.11.2025adesso SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025adesso SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025adesso SE KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
13.01.2026adesso SE HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025adesso SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025adesso SE HoldJefferies & Company Inc.
28.08.2025adesso SE HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025adesso SE HoldJefferies & Company Inc.
