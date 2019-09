Schwache Konjunkturdaten drücken Stimmung an der Börse

Frankfurt (Reuters) - Schwach ausgefallene Konjunkturdaten haben an den europäischen Aktienmärkten für lange Gesichter gesorgt.

Der Dax gab am Montagvormittag 1,6 Prozent nach auf 12.273 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 1,2 Prozent auf 3528 Zähler. Die Konjunktur in der Euro-Zone trübte sich überraschend ein, die Einkaufsmanagerindizes gaben anders als von Ökonomen erwartet nach. Vor allem in der Industrie, die unter Handelskonflikten, Brexit-Unsicherheit und der schwächeren Weltkonjunktur leidet, lief es schlechter. Am Markt mache sich Vorsicht breit, sagte Chris Beauchamp, Analyst bei IG Markets.

Auch der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China drückte auf die Stimmung. Der Optimismus schwinde, nachdem eine chinesische Landwirtschafts-Delegation kurzfristig einen Besuch in den USA abgesagt habe und US-Präsident Donald Trump mal wieder auf Zeit spiele, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Es darf nicht vergessen werden, dass mit jedem Tag, den der Konflikt nicht gelöst wird, die negativen Effekte auf die Weltwirtschaft zunehmen. Da reicht es nicht, dass nichts passiert."

Investoren brachten ihr Geld in als sicher geltenden Staatsanleihen in Sicherheit. Im Gegenzug gab die Rendite der führenden deutschen Papiere auf minus 0,590 Prozent nach, die spanischen Titel rentierten mit 0,158 Prozent ebenfalls schwächer, bei den italienischen Staatsanleihen waren es noch 0,842 Prozent.

Angesichts der schwachen Einkaufsmanagerindizes dürfte sich die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Kurs bestätigt sehen. "Weitere Lockerungen - insbesondere nach dem Amtsantritt von Christine Lagarde - sind zu erwarten", sagte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. Zudem schwindet der Glauben der Börsianer an ein Anziehen der Inflation. Ein viel beachtetes Barometer für die Erwartungen für die Zeit ab 2024 stand zuletzt nur bei 1,2196 Prozent. So niedrig tendierte es zuletzt Anfang September.

THOMAS COOK-PLEITE TREIBT TUI-AKTIEN IN DIE HÖHE

Die Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook beflügelte die Aktien des deutschen Rivalen Tui. Die Papiere legten mehr als zehn Prozent zu und notierten auf dem höchsten Stand seit Februar. "Der Kollaps von Thomas Cook bringt wahrscheinlich schlechte Nachrichten für Urlauber und die Regierungen von Deutschland und Großbritannien, aber nimmt Kapazität aus dem Markt", sagte ein Händler.

Die Aktien von Fluggesellschaften legten ebenfalls zu. Die Lufthansa-Titel gewannen bis zu 1,8 Prozent, die Air-France-KLM-Anteilsscheine verteuerten sich um 2,2 Prozent. Ryanair-Papiere gewannen 3,8 Prozent, die Aktien des britischen Billigfliegers Easyjet sogar 6,3 Prozent. Der Preisdruck dürfte nachlassen, wenn auch die Thomas-Cook-Tochter Condor den Betrieb einstellen sollte, sagte Frank Schneider vom Handelshaus Alpha. Condor will den Flugbetrieb aufrechterhalten und hat bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit beantragt.

Die Übernahme des Rivalen Ado Properties setzte den Papieren des Immobilienunternehmens Adler Real Estate zu, die um bis zu 17,3 Prozent einbrachen. Als Grund nannte ein Händler die Furcht vor einer sicher bevorstehenden Kapitalerhöhung. Mit dem Kauf sichert sich Adler einen Anteil von 33 Prozent an Ado. Ado verfügt vor allem über Wohnungen in Berlin und ist an der Börse etwa doppelt so viel wert wie Adler.