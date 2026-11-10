DAX 26.512 +0,9%ESt50 6.350 +0,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,73 -1,0%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.164 -1,3%Euro 1,1237 +0,1%Öl 90,5 -2,3%Gold 4.087 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Schwache Lage

KSB-Aktie steigt: Konzern hält trotz Ergebnisrückgang an Zielen fest

KSB-Aktie steigt: Konzern hält trotz Ergebnisrückgang an Zielen fest

Die schwache Lage der Chemieindustrie hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KSB SE & Co. KGaA Vz.
820.00 EUR 30.00 EUR 3.80 %
Charts | News | Analysen

Zwar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 797 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankenthal mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging jedoch um rund acht Prozent auf 72 Millionen Euro zurück. KSB-Chef Stephan Timmermann registriert zudem steigende Materialpreise und Logistikkosten, rechnet aber mit einem starken vierten Quartal und hält an seinen Erwartungen für das laufende Jahr fest.

Werbung

"Insbesondere die Nachfrage nach Data Centern und dem damit verbundenen Strom- und Kühlungsbedarf konnte Schwächen in der Chemie- und Automobilindustrie teilweise kompensieren", sagte der Manager laut Mitteilung. Für das laufende Jahr rechnet er weiter mit einem Auftragseingang zwischen 3,1 und 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz soll 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro erreichen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern hat er weiterhin 220 bis 265 Millionen Euro im Auge.

Die im SDAX gelistete Aktie legte im frühen Handel rund zweieinhalb Prozent auf 828 Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Papier allerdings mit rund 14 Prozent im Minus. Noch deutlicher ist der Abschlag im Vergleich zum Rekordhoch von 1.265 Euro im März. Seitdem sank der Börsenwert um 35 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird von der KSB-Stiftung, die von der Familie des Mitgründers Jacob Klein ins Leben gerufen wurde, kontrolliert.

/stw/zb

FRANKENTHAL (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Aktuelle KSB Aktie News

Werbung

KSB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KSB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.08.26 KSB SECo vz Buy Warburg Research
07.08.26 KSB SECo vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 KSB SECo vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 KSB SECo vz Buy Warburg Research
21.01.26 KSB SECo vz Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.