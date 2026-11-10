KSB-Aktie steigt: Konzern hält trotz Ergebnisrückgang an Zielen fest

Schwache Lage

10.11.26 09:56 Uhr

Die schwache Lage der Chemieindustrie hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Zwar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 797 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankenthal mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging jedoch um rund acht Prozent auf 72 Millionen Euro zurück. KSB-Chef Stephan Timmermann registriert zudem steigende Materialpreise und Logistikkosten, rechnet aber mit einem starken vierten Quartal und hält an seinen Erwartungen für das laufende Jahr fest.

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"Insbesondere die Nachfrage nach Data Centern und dem damit verbundenen Strom- und Kühlungsbedarf konnte Schwächen in der Chemie- und Automobilindustrie teilweise kompensieren", sagte der Manager laut Mitteilung. Für das laufende Jahr rechnet er weiter mit einem Auftragseingang zwischen 3,1 und 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz soll 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro erreichen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern hat er weiterhin 220 bis 265 Millionen Euro im Auge.

Die im SDAX gelistete Aktie legte im frühen Handel rund zweieinhalb Prozent auf 828 Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Papier allerdings mit rund 14 Prozent im Minus. Noch deutlicher ist der Abschlag im Vergleich zum Rekordhoch von 1.265 Euro im März. Seitdem sank der Börsenwert um 35 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird von der KSB-Stiftung, die von der Familie des Mitgründers Jacob Klein ins Leben gerufen wurde, kontrolliert.

/stw/zb

FRANKENTHAL (dpa-AFX)