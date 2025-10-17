DAX23.893 -1,6%Est505.618 -0,6%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,33 -4,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.174 -2,4%Euro1,1683 -0,1%Öl60,98 -0,1%Gold4.305 -0,5%
Schwache Nachfrage

AIXTRON-Aktie rutscht zweistellig ab: AIXTRON korrigiert Ziele nach unten

17.10.25 15:00 Uhr
AIXTRON-Aktie tiefrot: AIXTRON senkt Jahresprognose | finanzen.net

Eine schwache Nachfrage und der Dollar-Wechselkurs machen AIXTRON zu schaffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
11,95 EUR -1,35 EUR -10,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal belasteten zudem Volumenverschiebungen ins vierte Quartal das Ergebnis.

Wer­bung

Den Umsatz sieht AIXTRON nun bei 530 bis 565 Millionen Euro, was der unteren Hälfte der ursprünglich angepeilten Prognose entspricht. Wechselkurseffekte sorgen für eine Verringerung der Bruttomarge und der EBIT-Marge um etwa einen Prozentpunkt. Somit erwartet AIXTRON nun eine Bruttomarge von rund 40 bis 41 (bislang 41 bis 42) Prozent und eine EBIT-Marge von 17 bis 19 (bislang 18 bis 22) Prozent.

AIXTRON legt nun einen Dollar-Euro-Wechselkurs von 1,15 statt 1,10 zugrunde.

Im dritten Quartal sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 120 Millionen Euro von 156 Millionen im Vorjahr. Der Bruttogewinn ging auf 46 Millionen Euro von 67,1 Millionen zurück. Die Bruttomarge sank auf 39 von 43 Prozent. Das EBIT betrug 15 Millionen Euro nach 37,5 Millionen im Vorjahr. Die Marge sackte dementsprechend auf 13 von 24 Prozent ab.

Der Auftragseingang reduzierte sich auf 124 von 143 Millionen Euro.

Im XETRA-Handel verliert die AIXTRON-Aktie zeitweise 12,27 Prozent auf 11,73 Euro.

DJG/mgo/cbr

DOW JONES

mehr Analysen