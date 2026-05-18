DAX24.458 +0,6%Est505.865 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 -1,1%Nas25.795 -1,1%Bitcoin65.955 -0,1%Euro1,1597 -0,5%Öl110,4 +0,7%Gold4.504 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX grenzt Gewinne ein -- Wall Street verliert -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie dennoch leichter: Analysten vor Quartalszahlen reihenweise bullish NVIDIA-Aktie dennoch leichter: Analysten vor Quartalszahlen reihenweise bullish
Home Depot-Aktie in Grün: Weniger Gewinn im neuen Jahr Home Depot-Aktie in Grün: Weniger Gewinn im neuen Jahr
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwache Nachfrage

Home Depot-Aktie in Grün: Weniger Gewinn im neuen Jahr

19.05.26 17:05 Uhr
Home Depot-Aktie steigt an der NYSE trotz Gewinnrückgang | finanzen.net

Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot
255,95 EUR -1,90 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 3. Mai zwar um 4,8 Prozent auf knapp 41,8 Milliarden US-Dollar (35,9 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber nur um 0,6 Prozent gewachsen. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten, ergebnisseitig schlug sich Home Depot aber besser als gedacht.

Anleger reagierten zunächst mit einem Abverkauf auf die Zahlenvorlage, ehe die Stimmung drehte: Zeitweise zeigt sich das Papier am Dienstag 0,24 Prozent höher bei 300,53 US-Dollar. .

"Unsere Ergebnisse für das erste Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Unternehmenschef Ted Decker laut Mitteilung. Die Nachfrage habe sich ähnlich entwickelt wie im vergangenen Geschäftsjahr. Seit längerem bremsen vor allem die hohen Kreditkosten die Ausgaben für Renovierungs- und Modernisierungsprojekte.

Die Kunden "schieben größere Projekte weiterhin auf", sagte Finanzvorstand Richard McPhail. Home Depot beobachte die steigenden Kraftstoffpreise und Hypothekenzinsen genau, auch wenn sich bislang das Konsumentenverhalten nicht verändert habe. Es sei noch zu früh, um abzuschätzen, inwieweit die Preise für die Produkte der Baumarktkette aufgrund von höheren Kraftstoffpreisen steigen werden, fügte er hinzu.

Derweil hat Home Depot Anträge auf Zollrückerstattungen gestellt. Bislang habe das Unternehmen einen "unwesentlichen" Betrag erhalten, sagte McPhail. Der Konzern gehe nicht davon aus, dass die Rückzahlungen einen "Nettovorteil" bringen werden. Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten hatte viele von US-Präsident Donald Trumps Zöllen für unrechtmäßig erklärt. Unternehmen können erhobene Zölle auf Importe in die USA zuzüglich Zinsen nun zurückfordern.

Unter dem Strich fiel bei Home Depot im Auftaktquartal der Gewinn um 4,2 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie ging um 3,7 Prozent auf 3,43 Dollar zurück. Die Branchenbeobachter hatten hier mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr peilen die US-Amerikaner weiterhin ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Dabei sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im besten Fall um zwei Prozent wachsen, im ungünstigsten Fall stagnieren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um bis zu 4 Prozent zulegen, kann aber auch beim Vorjahreswert von 14,69 Dollar je Aktie herauskommen.

ATLANTA (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com, Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot

DatumMeistgelesen

Analysen zu Home Depot

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen