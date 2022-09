Hypoport-Aktie bricht vorbörslich ein: Hypoport setzt Jahresziele aus

Die derzeitige Jahresprognose werde "deutlich verfehlt", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Berlin mit. Es sei nicht prognostizierbar, ob die Zurückhaltung der Verbraucher in der privaten Immobilienfinanzierung im weiteren Jahresverlauf beendet sei. Das zweite Halbjahr zeige bisher eine sehr schwache Nachfrage. Für das dritte Quartal werde auf vorläufiger Basis mit einem Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau und einem ausgeglichenen Ergebnis vor Zinsen und Steuern gerechnet.

Trotz einer deutlichen Ausweitung des Immobilienangebots und leichter Preisrückgänge hielten die Verbraucher sich im Hauptmarkt für Hypoport SE, der privaten Immobilienfinanzierung, wegen der Kombination aus sprunghaftem Zinsanstieg, extremer Inflation und Rezessionsängsten sowie Hoffnung auf stärker fallende Immobilienpreise mit Transaktionen zurück, hieß es weiter.

Noch Anfang August hatte Hypoport trotz des deutlichen Zinsanstiegs bei Immobilienkrediten an seinen Jahreszielen festgehalten und für 2022 einen Umsatz von 500 bis 540 Millionen Euro und einen operativen Gewinn (Ebit) von 51 bis 58 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Die Aussetzung der Jahresziele von Hypoport hat am Freitagmorgen einen Kurseinbruch ausgelöst. Die ohnehin seit einem Jahr schwachen Papiere des Finanzdienstleisters rutschten auf der Handelsplattform Tradegate nochmals um rund ein Viertel unter den Xetra-Vortagesschluss auf fast 110 Euro. Das ist das tiefste Niveau seit Ende 2017. Vor rund einem Jahr hatten sie noch über 600 Euro gekostet und sich damit unweit des Rekordhochs bewegt.

Hypoport machte schwache Nachfrage dafür verantwortlich, dass die Jahresziele "deutlich verfehlt" würden. Es sei nicht prognostizierbar, ob die Zurückhaltung der Verbraucher in der privaten Immobilienfinanzierung im weiteren Jahresverlauf beendet sei.

