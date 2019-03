Um Anleger bei ihrer Entscheidung zu helfen, in welche Aktien sie investieren bzw. nicht investieren sollen, veröffentlicht die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) jährlich ihre Liste mit den größten Kapitalvernichtern an der deutschen Börse. Neben kleineren und unbekannten Unternehmen enthält die Liste auch ganz große Namen. Vor welchen Konzernen sich Anleger besonders hüten sollten, erfahren Sie in diesem Ranking.

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Jedes Jahr veröffentlicht die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) die sogenannte DSW-Watchlist. Dort sind deutsche Aktientitel aufgelistet, die im vergangenen Jahr das meiste Anlegergeld verbrannt haben. Der Punktewert, nach dem das Ranking gestaffelt ist, basiert auf die Kursentwicklungen von drei Zeiträumen (ein Jahr, drei und fünf Jahre). Das Ranking präsentiert die zehn größten Börsenverlierer. Stand ist der 20. März 2019. Quelle: dsw-info.de, Bild: Jag cz / Shutterstock.com

Bildquellen: Marian Weyo / Shutterstock.com, Jag cz / Shutterstock.com