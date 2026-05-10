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Schwache Performance in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

11.05.26 12:26 Uhr
Schwache Performance in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 verbucht am Montag Verluste.

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EURO STOXX 50
5.887,5 PKT -24,0 PKT -0,41%
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 5.884,85 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,947 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,071 Prozent auf 5.907,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.911,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.881,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.909,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.926,11 Punkte. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 6.035,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.309,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,589 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 3,14 Prozent auf 53,27 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 246,40 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,00 Prozent auf 47,32 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,91 Prozent auf 88,42 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1.183,00 EUR), Airbus SE (-2,18 Prozent auf 175,86 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 174,30 EUR), adidas (-1,70 Prozent auf 144,35 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 498,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.323.197 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 508,520 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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