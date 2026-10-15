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STOXX-Handel im Blick

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Das macht das Börsenbarometer in Europa am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
431.20 EUR 6.20 EUR 1.46 %
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ASML NV
1,456.00 EUR -53.00 EUR -3.51 %
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Deutsche Börse AG
307.30 EUR 4.70 EUR 1.55 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR 0.65 EUR 2.57 %
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Eni S.p.A.
25.68 EUR -0.28 EUR -1.06 %
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Infineon AG
51.11 EUR -3.60 EUR -6.58 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.06 EUR 0.56 EUR 1.43 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
540.20 EUR 8.20 EUR 1.54 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.80 EUR -1.16 EUR -6.84 %
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Rheinmetall AG
1,005.60 EUR 23.70 EUR 2.41 %
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Siemens AG
268.95 EUR -5.40 EUR -1.97 %
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Siemens Energy AG
127.26 EUR -8.02 EUR -5.93 %
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UniCredit S.p.A.
76.20 EUR -0.50 EUR -0.65 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,143.40 EUR -46.97 EUR -0.76 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,78 Prozent leichter bei 6.141,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,294 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,318 Prozent schwächer bei 6.170,70 Punkten, nach 6.190,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.170,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.119,49 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,559 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.236,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 6.265,58 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 5.605,03 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,98 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.004,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,69 Prozent auf 542,40 EUR), Allianz (+ 1,27 Prozent auf 431,60 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,15 Prozent auf 307,10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-7,86 Prozent auf 51,00 EUR), Siemens Energy (-6,51 Prozent auf 126,48 EUR), Siemens (-2,87 Prozent auf 267,15 EUR), Eni (-1,06 Prozent auf 25,68 EUR) und UniCredit (-0,65 Prozent auf 76,20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.649.068 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 581,827 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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