Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

Index im Blick

08.09.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit kaum verändert.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,14 Prozent auf 6.395,06 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,441 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.394,01 Zählern und damit 0,156 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.403,99 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.400,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.362,45 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.523,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 6.062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 5.362,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 83,04 EUR), BMW (+ 2,20 Prozent auf 64,22 EUR), BASF (+ 1,51 Prozent auf 53,83 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 28,47 EUR) und Rheinmetall (+ 0,57 Prozent auf 1.026,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,50 Prozent auf 58,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,30 Prozent auf 501,20 EUR), Allianz (-0,98 Prozent auf 443,00 EUR), Airbus SE (-0,98 Prozent auf 196,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,91 Prozent auf 6,67 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.121.759 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 565,562 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net