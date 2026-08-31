Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Kursverlauf

01.09.26 17:57 Uhr

So performte der Euro STOXX 50 schlussendlich.

Zum Handelsschluss verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent auf 6.365,43 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,534 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 6.425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.420,16 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.426,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.354,25 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6.358,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.034,95 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.367,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,80 Prozent zu Buche. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 524,60 EUR), Allianz (+ 0,22 Prozent auf 451,80 EUR), BASF (+ 0,09 Prozent auf 53,03 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 28,38 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-3,48 Prozent auf 184,26 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.079,80 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 277,85 EUR), adidas (-2,28 Prozent auf 147,95 EUR) und Enel (-1,99 Prozent auf 9,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.323.201 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 575,969 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net