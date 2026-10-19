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Index-Performance im Fokus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.16 EUR -2.46 EUR -1.24 %
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ASML NV
1,505.20 EUR 39.40 EUR 2.69 %
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Deutsche Bank AG
28.99 EUR 0.06 EUR 0.19 %
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Deutsche Telekom AG
25.79 EUR -0.14 EUR -0.54 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
58.30 EUR -0.16 EUR -0.27 %
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Enel S.p.A.
9.20 EUR 0.01 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
26.22 EUR 0.27 EUR 1.04 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.04 EUR 0.00 EUR 0.05 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.86 EUR -0.06 EUR -0.16 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.66 EUR 0.08 EUR 0.55 %
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Rheinmetall AG
1,044.40 EUR -46.80 EUR -4.29 %
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SAP SE
199.90 EUR 2.70 EUR 1.37 %
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Siemens AG
266.65 EUR -2.00 EUR -0.74 %
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TotalEnergies
81.25 EUR 0.45 EUR 0.56 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,151.19 EUR -53.04 EUR -0.85 %
News | Analysen

Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,74 Prozent auf 6.158,47 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,347 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,231 Prozent auf 6.189,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6.204,23 Punkten am Vortag.

Bei 6.158,47 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.189,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 6.236,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 6.230,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.607,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,27 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,04 Prozent auf 26,23 EUR), Enel (+ 0,13 Prozent auf 9,20 EUR), SAP SE (+ 0,09 Prozent auf 199,40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,05 Prozent auf 6,04 EUR) und Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 25,88 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,59 Prozent auf 1.062,00 EUR), Airbus SE (-1,97 Prozent auf 195,00 EUR), Deutsche Bank (-1,43 Prozent auf 28,91 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,17 Prozent auf 57,54 EUR) und Siemens (-0,96 Prozent auf 268,05 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 261.465 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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