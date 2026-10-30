Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

Euro STOXX 50-Performance

30.10.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste.

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,86 Prozent auf 6.153,42 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,315 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,448 Prozent auf 6.179,29 Punkte an der Kurstafel, nach 6.207,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.179,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.129,29 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.269,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.344,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.699,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,18 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 3,98 Prozent auf 49,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,05 Prozent auf 567,80 EUR), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 212,20 EUR), Eni (+ 1,58 Prozent auf 27,36 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 26,01 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Infineon (-5,24 Prozent auf 51,18 EUR), Deutsche Bank (-2,87 Prozent auf 30,26 EUR), Siemens (-2,43 Prozent auf 267,10 EUR) und Airbus SE (-1,99 Prozent auf 192,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.780.115 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 579,977 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net