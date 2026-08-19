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STOXX-Handel im Fokus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Der Euro STOXX 50 sinkt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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EURO STOXX 50
6,422.02 EUR -22.44 EUR -0.35 %
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Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,27 Prozent schwächer bei 6.426,77 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,509 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,045 Prozent auf 6.447,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.444,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.406,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.451,51 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,85 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 6.227,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.976,07 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 5.472,32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,85 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,93 Prozent auf 24,50 EUR), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 82,97 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 55,31 EUR), Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 279,30 EUR) und Allianz (+ 0,07 Prozent auf 438,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 48,49 EUR) und Airbus SE (-1,01 Prozent auf 205,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.309.384 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 594,237 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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