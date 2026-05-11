Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Kursentwicklung

Der Euro STOXX 50 gibt am Dienstag nach.

Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,90 Prozent im Minus bei 5.842,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,947 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,568 Prozent auf 5.861,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5.895,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.818,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.861,94 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 5.926,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.011,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.392,36 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,141 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 5,80 Prozent auf 39,23 EUR), Eni (+ 2,27 Prozent auf 23,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 47,87 EUR), adidas (+ 0,78 Prozent auf 142,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,65 Prozent auf 249,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,01 Prozent auf 469,30 EUR), Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1.140,40 EUR), Siemens Energy (-3,06 Prozent auf 173,04 EUR), SAP SE (-1,83 Prozent auf 141,82 EUR) und Airbus SE (-1,79 Prozent auf 172,56 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.422.052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 508,520 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net