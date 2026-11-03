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Index-Performance

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone

Der STOXX 50 gibt sich derzeit schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.00 EUR 1.56 EUR 2.04 %
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Airbus SE
193.28 EUR -2.34 EUR -1.20 %
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ASML NV
1,397.60 EUR 23.60 EUR 1.72 %
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Barclays plc
5.00 EUR 0.00 EUR -0.08 %
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BP plc (British Petrol)
7.15 EUR 0.01 EUR 0.14 %
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GSK PLC Registered Shs
22.07 EUR 0.16 EUR 0.73 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.93 EUR -0.05 EUR -0.82 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.60 EUR 2.60 EUR 0.46 %
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Novartis AG
144.34 EUR -0.16 EUR -0.11 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35.40 EUR -0.44 EUR -1.23 %
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Rio Tinto plc
73.36 EUR -0.82 EUR -1.11 %
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SAP SE
203.85 EUR -4.95 EUR -2.37 %
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Siemens AG
268.35 EUR 0.10 EUR 0.04 %
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Unilever PLC
58.27 EUR -0.98 EUR -1.65 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
684.40 EUR 9.00 EUR 1.33 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,381.80 EUR -19.53 EUR -0.36 %
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Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,31 Prozent auf 5.384,81 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 5.390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5.401,33 Punkten am Vortag.

Bei 5.390,81 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.357,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.298,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.467,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.765,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,63 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 0,64 Prozent auf 132,36 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,45 Prozent auf 71,66 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42) Prozent auf 626,20 CHF), GSK (+ 0,37 Prozent auf 18,31 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,35 Prozent auf 570,00 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-3,02 Prozent auf 204,15 EUR), RELX (-1,87 Prozent auf 29,42 GBP), Rio Tinto (-1,42 Prozent auf 61,08 GBP), Unilever (-1,40 Prozent auf 48,33 GBP) und Airbus SE (-1,40 Prozent auf 193,44 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3.580.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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23.10.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

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