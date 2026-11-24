Index im Blick

Mit dem STOXX 50 ging es am Dienstag abwärts.

Zum Handelsschluss gab der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,52 Prozent auf 5.258,39 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 5.290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.285,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.294,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.248,53 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.320,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.480,89 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Stand von 4.702,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,08 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novo Nordisk (+ 3,12 Prozent auf 274,65 DKK), RELX (+ 3,07 Prozent auf 30,23 GBP), AstraZeneca (+ 2,90 Prozent auf 139,32 GBP), GSK (+ 2,54 Prozent auf 19,01 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,41 Prozent auf 99,62 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 117,88 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,44 CHF), Siemens (-3,96 Prozent auf 254,65 EUR), Rio Tinto (-3,75 Prozent auf 55,50 GBP) und Intesa Sanpaolo (-2,89 Prozent auf 5,68 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 27.135.979 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 450,168 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net