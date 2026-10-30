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Index im Blick

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.14 EUR -2.42 EUR -3.00 %
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ASML NV
1,431.60 EUR -41.40 EUR -2.81 %
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AstraZeneca PLC
166.25 EUR 9.45 EUR 6.03 %
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Barclays plc
5.00 EUR -0.16 EUR -3.17 %
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BP plc (British Petrol)
7.57 EUR 0.07 EUR 0.97 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.92 EUR -0.07 EUR -1.24 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
568.40 EUR 12.60 EUR 2.27 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.70 EUR 2.16 EUR 2.41 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Rolls-Royce Plc
14.90 EUR -0.60 EUR -3.87 %
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Siemens AG
266.50 EUR -7.50 EUR -2.74 %
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Siemens Energy AG
127.00 EUR -7.96 EUR -5.90 %
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Unilever PLC
58.92 EUR 1.63 EUR 2.85 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,396.12 EUR -14.80 EUR -0.27 %
News | Analysen

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,25 Prozent auf 5.397,46 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,268 Prozent auf 5.396,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5.410,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.412,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.382,88 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1,61 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 5.323,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.459,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.784,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,88 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 5,67 Prozent auf 137,92 GBP), RELX (+ 2,81 Prozent auf 29,97 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,05 Prozent auf 567,80 EUR), Nestlé (+ 1,86 Prozent auf 84,35 CHF) und Unilever (+ 1,65 Prozent auf 48,50 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Rolls-Royce (-3,33 Prozent auf 12,37 GBP), Barclays (-3,08 Prozent auf 4,19 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 71,22 CHF) und Siemens (-2,43 Prozent auf 267,10 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 13.060.810 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,45 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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