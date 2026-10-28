Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Kursentwicklung im Fokus

28.10.26 15:57 Uhr

Heute halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent auf 5.365,37 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,141 Prozent stärker bei 5.378,98 Punkten, nach 5.371,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.345,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.378,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,00 Prozent zu. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 5.357,91 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Wert von 5.439,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.787,16 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,23 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,12 Prozent auf 131,30 EUR), Novartis (+ 1,41 Prozent auf 130,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 72,40 CHF), Barclays (+ 1,16 Prozent auf 4,27 GBP) und National Grid (+ 0,94 Prozent auf 12,33 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil GSK (-3,69 Prozent auf 18,53 GBP), Unilever (-1,72 Prozent auf 48,09 GBP), UBS (-1,21 Prozent auf 38,37 CHF), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1.013,00 EUR) und Rio Tinto (-0,70 Prozent auf 63,55 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 32.076.006 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,33 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net