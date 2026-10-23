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STOXX 50-Performance

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Das macht der STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,428.00 EUR 40.00 EUR 2.88 %
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Barclays plc
4.85 EUR -0.12 EUR -2.34 %
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BP plc (British Petrol)
7.47 EUR 0.09 EUR 1.23 %
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Deutsche Telekom AG
25.30 EUR -0.80 EUR -3.07 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.79 EUR -0.07 EUR -1.21 %
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London Stock Exchange (LSE)
111.65 EUR 1.65 EUR 1.50 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.71 EUR -1.70 EUR -1.84 %
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Rheinmetall AG
1,029.60 EUR 15.80 EUR 1.56 %
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Richemont
186.60 EUR -0.90 EUR -0.48 %
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SAP SE
212.30 EUR -2.35 EUR -1.09 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
46.96 EUR 0.30 EUR 0.65 %
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Siemens AG
256.60 EUR 0.60 EUR 0.23 %
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Siemens Energy AG
123.02 EUR 1.44 EUR 1.18 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,317.86 EUR -30.25 EUR -0.57 %
News | Analysen

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 5.335,72 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,123 Prozent auf 5.354,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5.348,11 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.354,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5.334,96 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 5.352,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.377,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.786,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,32 Prozent auf 6,20 GBP), Rheinmetall (+ 0,99 Prozent auf 1.025,00 EUR), Siemens Energy (+ 0,70 Prozent auf 123,06 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,67 Prozent auf 39,15 GBP) und Barclays (+ 0,43 Prozent auf 4,11 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,25 Prozent auf 210,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 25,61 EUR), Richemont (-1,30 Prozent auf 170,20 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,57 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0,93 Prozent auf 93,78 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 645.226 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 575,737 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,29 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital
22.10.26 SAP SE Buy Deutsche Bank AG

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