Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Index im Fokus

05.08.26 17:57 Uhr

Beim STOXX 50 standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 5.500,16 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.503,87 Zählern und damit 0,035 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.505,78 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.485,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.529,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,919 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.479,52 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5.048,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.427,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,95 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.529,45 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,71 Prozent auf 75,11 GBP), Rolls-Royce (+ 2,68 Prozent auf 15,70 GBP), AstraZeneca (+ 2,52 Prozent auf 120,36 GBP), Roche (+ 1,96 Prozent auf 364,70 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,51 Prozent auf 86,28 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-4,67 Prozent auf 15,11 GBP), Novo Nordisk (-4,32 Prozent auf 294,30 DKK), BP (-1,92 Prozent auf 5,15 GBP), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 27,42 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,23 Prozent auf 32,81 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34.944.652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 547,139 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net