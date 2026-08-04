DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,24 -2,5%Nas 26.492 -0,4%Bitcoin 55.980 +0,7%Euro 1,1547 +0,1%Öl 79,7 +0,4%Gold 4.255 +4,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Beim STOXX 50 standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,460.40 EUR -23.60 EUR -1.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
140.40 EUR 2.00 EUR 1.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6.07 EUR -0.11 EUR -1.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.38 EUR -0.51 EUR -1.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
17.77 EUR -0.78 EUR -4.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.75 EUR -0.03 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
102.15 EUR 1.15 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
39.08 EUR 0.70 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
41.92 EUR -0.36 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
87.85 EUR 1.72 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
393.80 EUR 12.45 EUR 3.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
18.50 EUR 0.60 EUR 3.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38.40 EUR -0.47 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,500.17 EUR -5.61 EUR -0.1 %
News | Analysen

Der STOXX 50 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 5.500,16 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.503,87 Zählern und damit 0,035 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.505,78 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.485,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.529,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,919 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.479,52 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5.048,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.427,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,95 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.529,45 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,71 Prozent auf 75,11 GBP), Rolls-Royce (+ 2,68 Prozent auf 15,70 GBP), AstraZeneca (+ 2,52 Prozent auf 120,36 GBP), Roche (+ 1,96 Prozent auf 364,70 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,51 Prozent auf 86,28 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-4,67 Prozent auf 15,11 GBP), Novo Nordisk (-4,32 Prozent auf 294,30 DKK), BP (-1,92 Prozent auf 5,15 GBP), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 27,42 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,23 Prozent auf 32,81 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34.944.652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 547,139 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
27.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG