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Index-Performance im Fokus

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Kaum verändert zeigte sich der STOXX 50 heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.58 EUR 2.60 EUR 3.38 %
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ASML NV
1,485.00 EUR 11.00 EUR 0.75 %
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Barclays plc
5.12 EUR 0.12 EUR 2.32 %
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BP plc (British Petrol)
7.50 EUR 0.19 EUR 2.56 %
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GSK PLC Registered Shs
22.15 EUR -0.47 EUR -2.08 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.99 EUR -0.03 EUR -0.48 %
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Novo Nordisk
34.04 EUR -0.86 EUR -2.48 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.54 EUR -1.24 EUR -3.47 %
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Rheinmetall AG
1,007.00 EUR -14.40 EUR -1.41 %
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Rolls-Royce Plc
15.06 EUR -0.13 EUR -0.83 %
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Siemens AG
270.15 EUR 3.25 EUR 1.22 %
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Siemens Energy AG
133.02 EUR 3.92 EUR 3.04 %
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Unilever PLC
57.19 EUR -1.05 EUR -1.80 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,368.46 EUR -2.95 EUR -0.05 %
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Am Mittwoch schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 5.367,83 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 5.378,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5.371,41 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.345,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.378,98 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 5.357,91 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 5.439,22 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 4.787,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,28 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 72,88 CHF), Rolls-Royce (+ 1,66 Prozent auf 12,63 GBP), Barclays (+ 1,62 Prozent auf 4,29 GBP) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil GSK (-4,78 Prozent auf 18,32 GBP), Unilever (-2,05 Prozent auf 47,92 GBP), Novo Nordisk (-1,73 Prozent auf 255,00 DKK), RELX (-1,63 Prozent auf 28,91 GBP) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1.012,00 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 52.949.845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 566,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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