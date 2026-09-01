Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell

Index-Performance im Fokus

02.09.26 15:57 Uhr

Am Mittwochnachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 25.850,04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,183 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,321 Prozent tiefer bei 25.886,67 Punkten, nach 25.970,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25.727,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.924,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,32 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.629,24 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 25.124,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23.487,33 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 2,46 Prozent auf 38,28 EUR), Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 1.096,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 142,80 EUR), adidas (+ 1,01 Prozent auf 149,45 EUR) und Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 40,37 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-4,55 Prozent auf 23,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,03 Prozent auf 74,26 EUR), GEA (-2,99 Prozent auf 64,85 EUR), Daimler Truck (-2,54 Prozent auf 45,35 EUR) und Scout24 (-2,50 Prozent auf 76,20 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3.236.373 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,337 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net