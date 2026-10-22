Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

DAX-Kursentwicklung

22.10.26 17:57 Uhr

Letztendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der DAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 1,04 Prozent auf 25.379,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,107 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,574 Prozent leichter bei 25.497,94 Punkten, nach 25.645,04 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.563,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.318,18 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,631 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25.578,85 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Stand von 25.155,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der DAX auf 24.151,13 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,42 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Scout24 (+ 3,19 Prozent auf 85,70 EUR), Deutsche Börse (+ 2,99 Prozent auf 317,20 EUR) und Merck (+ 2,88 Prozent auf 146,35 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Infineon (-6,04 Prozent auf 49,89 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 356,40 EUR), MTU Aero Engines (-4,18 Prozent auf 332,80 EUR) und Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die QIAGEN-Aktie aufweisen. 9.033.035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net