Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

XETRA-Handel im Fokus

Der DAX gab sich schlussendlich schwächer.

Am Freitag ging es im DAX via XETRA zum Handelsende um 0,69 Prozent auf 24.773,72 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,045 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,253 Prozent schwächer bei 24.881,87 Punkten in den Handel, nach 24.944,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.024,05 Punkte, das Tagestief hingegen 24.766,06 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,23 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.401,70 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 23.815,75 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 24.323,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 0,955 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,66 Prozent auf 24,64 EUR), Beiersdorf (+ 3,61 Prozent auf 70,00 EUR), Henkel vz (+ 2,66 Prozent auf 67,10 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,90 EUR) und Bayer (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 48,00 EUR), QIAGEN (-2,18 Prozent auf 31,92 EUR), Merck (-1,90 Prozent auf 136,85 EUR) und Vonovia SE (-1,85 Prozent auf 20,19 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8.244.644 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209,623 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net