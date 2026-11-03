Schwache Performance in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

XETRA-Handel im Fokus

03.11.26 15:57 Uhr

Der Handel in Frankfurt verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,20 Prozent auf 25.930,24 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,143 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,966 Prozent tiefer bei 25.730,06 Punkten, nach 25.981,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.037,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.677,86 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25.231,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26.001,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der DAX mit 24.132,41 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,67 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 7,12 Prozent auf 53,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,06 Prozent auf 385,80 EUR), Infineon (+ 1,25 Prozent auf 52,65 EUR), Commerzbank (+ 0,71 Prozent auf 38,26 EUR) und Siemens Energy (+ 0,63 Prozent auf 130,82 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Zalando (-4,82 Prozent auf 25,69 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,78 Prozent auf 38,97 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 203,75 EUR), MTU Aero Engines (-2,11 Prozent auf 338,50 EUR) und adidas (-1,62 Prozent auf 170,05 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 4.127.171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238,500 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,70 erwartet. Mit 7,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net