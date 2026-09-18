Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus

Index-Performance im Fokus

18.09.26 17:57 Uhr

Der DAX bewegte sich heute im Minus.

Am Freitag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1,63 Prozent tiefer bei 25.296,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,126 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,468 Prozent schwächer bei 25.596,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.716,71 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.656,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25.285,90 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,793 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der DAX auf 26.128,36 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der DAX bei 25.026,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der DAX bei 23.674,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,09 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 142,25 EUR), RWE (-0,30 Prozent auf 60,44 EUR) und Fresenius SE (-0,42 Prozent auf 45,92 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-5,58 Prozent auf 76,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,76 Prozent auf 44,00 EUR), Continental (-4,50 Prozent auf 67,56 EUR), BMW (-4,46 Prozent auf 60,40 EUR) und Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 24.609.153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215,328 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net