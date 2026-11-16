DAX 26.599 -0,6%ESt50 6.348 -0,6%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,60 -6,0%Nas 24.582 -2,2%Bitcoin 58.932 -0,4%Euro 1,0996 -0,3%Öl 92,9 -3,0%Gold 3.846 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance im Fokus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Der DAX sank heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
176.05 EUR -1.50 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
Bayer
56.96 EUR 0.24 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
Continental AG
73.16 EUR 0.14 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Daimler Truck
43.00 EUR 0.41 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.89 EUR 0.32 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
87.60 EUR 0.98 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.42 EUR -0.32 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
213.55 EUR 0.85 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
272.50 EUR -7.25 EUR -2.59 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
128.44 EUR -3.48 EUR -2.64 %
Charts | News | Analysen
Symrise AG
95.34 EUR -1.52 EUR -1.57 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
67.28 EUR -0.16 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Zalando
27.97 EUR -0.51 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
26,598.64 EUR -151.31 EUR -0.57 %
News | Analysen

Der DAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 26.630,05 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,083 Prozent auf 26.772,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26.749,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26.797,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.617,48 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26.440,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der DAX bei 23.876,55 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,52 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27.001,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Daimler Truck (+ 1,01 Prozent auf 43,09 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,97 Prozent auf 355,00 EUR), Henkel vz (+ 0,94 Prozent auf 87,76 EUR) und Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Continental (-1,63 Prozent auf 72,58 EUR), Zalando (-1,55 Prozent auf 28,03 EUR) und Symrise (-1,30 Prozent auf 96,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5.650.119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:41 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:51 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.