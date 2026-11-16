Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Index-Performance im Fokus

Der DAX sank heute.

Der DAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 26.630,05 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,083 Prozent auf 26.772,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26.749,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26.797,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.617,48 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26.440,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der DAX bei 23.876,55 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,52 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27.001,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Daimler Truck (+ 1,01 Prozent auf 43,09 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,97 Prozent auf 355,00 EUR), Henkel vz (+ 0,94 Prozent auf 87,76 EUR) und Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Continental (-1,63 Prozent auf 72,58 EUR), Zalando (-1,55 Prozent auf 28,03 EUR) und Symrise (-1,30 Prozent auf 96,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5.650.119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net