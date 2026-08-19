Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Kursentwicklung

20.08.26 17:57 Uhr

Der DAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Der DAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent auf 26.011,55 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,175 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 26.050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26.091,33 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.914,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.062,15 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,81 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 24.846,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.737,24 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Wert von 24.276,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,00 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 89,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 160,10 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 67,90 EUR) und EON SE (+ 1,04 Prozent auf 17,55 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), MTU Aero Engines (-1,80 Prozent auf 359,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR) und Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 4.731.811 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 210,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net