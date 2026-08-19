DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,49 +5,9%Nas 26.120 -0,8%Bitcoin 62.386 +5,2%Euro 1,1675 -0,0%Öl 93,0 +1,5%Gold 4.509 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der DAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
151.30 EUR -4.85 EUR -3.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
203.85 EUR -3.60 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
67.78 EUR 0.34 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28.81 EUR -0.40 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
17.59 EUR 0.18 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
160.15 EUR 2.35 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
55.54 EUR 0.52 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
360.10 EUR -5.60 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
38.70 EUR 2.28 EUR 6.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
185.74 EUR 1.04 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
76.95 EUR 0.50 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
88.56 EUR 2.16 EUR 2.5 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
74.86 EUR -0.56 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,983.04 EUR -108.29 EUR -0.42 %
News | Analysen

Der DAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent auf 26.011,55 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,175 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 26.050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26.091,33 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.914,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.062,15 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,81 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 24.846,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.737,24 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Wert von 24.276,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,00 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 89,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 160,10 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 67,90 EUR) und EON SE (+ 1,04 Prozent auf 17,55 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), MTU Aero Engines (-1,80 Prozent auf 359,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR) und Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 4.731.811 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 210,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.