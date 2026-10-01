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Index-Bewegung

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.80 EUR -1.60 EUR -1.09 %
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Bayer
46.91 EUR -0.86 EUR -1.80 %
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Commerzbank
39.53 EUR -0.47 EUR -1.18 %
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Continental AG
67.30 EUR -0.76 EUR -1.12 %
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Deutsche Bank AG
31.40 EUR -0.28 EUR -0.90 %
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Infineon AG
60.61 EUR 1.30 EUR 2.19 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.40 EUR -0.32 EUR -0.80 %
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MTU Aero Engines AG
371.00 EUR -2.20 EUR -0.59 %
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SAP SE
181.96 EUR -2.38 EUR -1.29 %
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Scout24
66.95 EUR -0.65 EUR -0.96 %
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Siemens AG
276.00 EUR -0.60 EUR -0.22 %
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Siemens Energy AG
144.14 EUR 1.34 EUR 0.94 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.08 EUR -0.24 EUR -0.34 %
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Vonovia SE
16.63 EUR -0.36 EUR -2.12 %
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Indizes
DAX 40
24,999.37 EUR -199.82 EUR -0.79 %
News | Analysen

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,46 Prozent auf 25.083,36 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,110 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,560 Prozent auf 25.058,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25.199,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.104,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.045,78 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.970,11 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.040,28 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 24.113,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,22 Prozent nach oben. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,31 Prozent auf 61,47 EUR), Continental (+ 2,06 Prozent auf 68,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 144,30 EUR), Scout24 (+ 0,67 Prozent auf 67,45 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,64 Prozent auf 377,00 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen SAP SE (-1,76 Prozent auf 182,40 EUR), Commerzbank (-1,66 Prozent auf 39,64 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 47,25 EUR), adidas (-1,45 Prozent auf 143,20 EUR) und Deutsche Bank (-1,41 Prozent auf 31,42 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.114.989 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 214,959 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,17 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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