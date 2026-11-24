DAX-Kursentwicklung

Mit dem DAX ging es heute abwärts.

Zum Handelsende gab der DAX im XETRA-Handel um 1,31 Prozent auf 25.005,51 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,057 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,114 Prozent auf 25.308,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25.337,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.330,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.955,35 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der DAX bei 25.181,65 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 26.106,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23.239,18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,90 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 26,82 EUR), Beiersdorf (+ 2,10 Prozent auf 80,66 EUR), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 190,08 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 316,40 EUR) und Scout24 (+ 1,47 Prozent auf 83,05 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-9,68 Prozent auf 43,74 EUR), Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 117,88 EUR), HOCHTIEF (-5,39 Prozent auf 337,00 EUR), Siemens (-3,96 Prozent auf 254,65 EUR) und Continental (-3,15 Prozent auf 68,78 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5.783.349 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net