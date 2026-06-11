Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

LUS-DAX-Entwicklung

So performte der LUS-DAX am Freitag letztendlich.

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 24.600,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.420,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.755,50 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 24.031,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der LUS-DAX noch bei 23.509,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der LUS-DAX 23.758,00 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,138 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 6,60 Prozent auf 28,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,14 Prozent auf 182,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,48 Prozent auf 153,58 EUR), Infineon (+ 3,89 Prozent auf 80,06 EUR) und Continental (+ 3,64 Prozent auf 72,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-1,87 Prozent auf 24,63 EUR), Merck (-1,59 Prozent auf 133,25 EUR), Hannover Rück (-1,21 Prozent auf 228,20 EUR), Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.205,60 EUR) und Symrise (-1,01 Prozent auf 82,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8.297.011 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,969 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,63 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net