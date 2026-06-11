DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 +0,2%Nas25.844 +0,1%Bitcoin55.243 +0,6%Euro1,1575 ±-0,0%Öl87,25 -2,1%Gold4.215 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- SpaceX-Aktie offiziell an der Börse - Mega-IPO ist ein voller Erfolg -- Intel, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall im Blick Novo Nordisk-Aktie zieht an: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LUS-DAX-Entwicklung

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

12.06.26 17:57 Uhr
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten | finanzen.net

So performte der LUS-DAX am Freitag letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
71,68 EUR 3,90 EUR 5,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
28,65 EUR 0,89 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
230,00 EUR 1,00 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
182,10 EUR 5,75 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
79,90 EUR 0,51 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48,21 EUR 0,59 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
133,75 EUR -2,30 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,62 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.195,20 EUR -37,80 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
74,35 EUR -0,55 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
263,30 EUR -0,20 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
153,12 EUR 1,64 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
82,68 EUR -0,42 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,56 EUR -0,51 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.622,5 PKT 11,5 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 24.600,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.420,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.755,50 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 24.031,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der LUS-DAX noch bei 23.509,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der LUS-DAX 23.758,00 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,138 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 6,60 Prozent auf 28,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,14 Prozent auf 182,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,48 Prozent auf 153,58 EUR), Infineon (+ 3,89 Prozent auf 80,06 EUR) und Continental (+ 3,64 Prozent auf 72,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-1,87 Prozent auf 24,63 EUR), Merck (-1,59 Prozent auf 133,25 EUR), Hannover Rück (-1,21 Prozent auf 228,20 EUR), Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.205,60 EUR) und Symrise (-1,01 Prozent auf 82,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8.297.011 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,969 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,63 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09.06.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
05.06.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
05.06.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen