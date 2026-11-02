Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.
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Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 25.756,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.955,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.736,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25.715,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.945,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,84 Prozent nach oben. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 1,18 Prozent auf 94,12 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 48,36 EUR), Infineon (+ 0,85 Prozent auf 50,99 EUR), Commerzbank (+ 0,69 Prozent auf 38,04 EUR) und Zalando (+ 0,56 Prozent auf 26,87 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-1,84 Prozent auf 49,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,23 Prozent auf 25,77 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.025,60 EUR), RWE (-1,11 Prozent auf 56,90 EUR) und Deutsche Börse (-1,00 Prozent auf 317,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 281.341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,500 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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