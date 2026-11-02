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LUS-DAX-Entwicklung

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49.61 EUR -0.79 EUR -1.57 %
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Commerzbank
38.12 EUR 0.55 EUR 1.46 %
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Deutsche Börse AG
318.20 EUR -2.60 EUR -0.81 %
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Deutsche Telekom AG
25.60 EUR -0.43 EUR -1.65 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
48.92 EUR 1.20 EUR 2.50 %
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Henkel KGaA Vz.
79.72 EUR -0.56 EUR -0.70 %
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Infineon AG
51.60 EUR 0.83 EUR 1.63 %
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Rheinmetall AG
1,040.40 EUR 8.00 EUR 0.77 %
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RWE AG St.
56.86 EUR -0.82 EUR -1.42 %
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SAP SE
210.05 EUR -0.40 EUR -0.19 %
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Symrise AG
92.52 EUR 1.46 EUR 1.60 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.02 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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Vonovia SE
16.20 EUR 0.02 EUR 0.12 %
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Zalando
26.91 EUR -0.12 EUR -0.44 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,899.00 EUR 99.00 EUR 0.38 %
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Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 25.756,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.955,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.736,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25.715,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.945,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,84 Prozent nach oben. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 1,18 Prozent auf 94,12 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 48,36 EUR), Infineon (+ 0,85 Prozent auf 50,99 EUR), Commerzbank (+ 0,69 Prozent auf 38,04 EUR) und Zalando (+ 0,56 Prozent auf 26,87 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-1,84 Prozent auf 49,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,23 Prozent auf 25,77 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.025,60 EUR), RWE (-1,11 Prozent auf 56,90 EUR) und Deutsche Börse (-1,00 Prozent auf 317,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 281.341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,500 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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