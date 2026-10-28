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LUS-DAX-Kursverlauf

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Minus

In Frankfurt ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45.42 EUR -0.56 EUR -1.22 %
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BMW AG
57.18 EUR -0.02 EUR -0.03 %
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Deutsche Bank AG
29.84 EUR 0.99 EUR 3.43 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
58.14 EUR -0.60 EUR -1.02 %
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Henkel KGaA Vz.
77.62 EUR 0.24 EUR 0.31 %
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Infineon AG
53.39 EUR 1.18 EUR 2.26 %
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SAP SE
209.55 EUR -3.05 EUR -1.43 %
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Siemens Energy AG
133.64 EUR 4.54 EUR 3.52 %
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Symrise AG
89.72 EUR -10.48 EUR -10.46 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.90 EUR 1.22 EUR 1.78 %
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Vonovia SE
16.45 EUR -0.10 EUR -0.57 %
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Zalando
25.88 EUR -0.60 EUR -2.27 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,586.00 EUR -18.00 EUR -0.07 %
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Um 12:23 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 25.572,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.618,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.489,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Wert von 25.498,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 28.07.2026, mit 25.517,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.242,00 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,10 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 133,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,15 Prozent auf 29,79 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 53,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 69,80 EUR) und BMW (+ 1,16 Prozent auf 57,38 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Symrise (-10,16 Prozent auf 89,88 EUR), Zalando (-2,67 Prozent auf 25,85 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Bayer (-1,37 Prozent auf 45,52 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 58,18 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.751.780 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,645 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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