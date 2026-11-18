XETRA-Handel im Fokus

Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 1,50 Prozent leichter bei 25.717,00 Punkten.

Bei 25.713,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.134,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 25.475,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 26.135,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.185,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 2,79 Prozent auf 29,13 EUR), Continental (+ 2,03 Prozent auf 72,44 EUR), Vonovia SE (+ 2,02 Prozent auf 17,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 43,84 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), Commerzbank (-3,46 Prozent auf 37,71 EUR), Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 30,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,90 Prozent auf 38,56 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7.920.079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Mit 7,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net