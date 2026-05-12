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Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

15.05.26 17:57 Uhr
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter | finanzen.net

Der LUS-DAX verlor zum Handelsschluss an Boden.

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Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,82 Prozent tiefer bei 23.870,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 23.864,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.295,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 15.04.2026, den Stand von 24.062,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 24.900,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23.716,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,83 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Henkel vz (+ 0,88 Prozent auf 64,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,62 Prozent auf 37,22 EUR) und Hannover Rück (+ 0,59 Prozent auf 237,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Heidelberg Materials (-7,16 Prozent auf 169,15 EUR), Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), MTU Aero Engines (-5,04 Prozent auf 273,10 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR) und Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.472.576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 203,372 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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