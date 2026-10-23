Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

LUS-DAX aktuell

23.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigte sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent leichter bei 25.174,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.374,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.008,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.350,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24.790,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 24.208,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,47 Prozent zu. Bei 26.616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,27 Prozent auf 40,46 EUR), Beiersdorf (+ 2,41 Prozent auf 84,12 EUR), Zalando (+ 2,25 Prozent auf 26,82 EUR), Fresenius SE (+ 1,75 Prozent auf 46,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,65 Prozent auf 147,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen MTU Aero Engines (-4,84 Prozent auf 316,70 EUR), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR), Infineon (-2,44 Prozent auf 48,67 EUR) und RWE (-2,15 Prozent auf 55,62 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8.118.669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,565 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net